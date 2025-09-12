Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:11, 12 сентября 2025Экономика

Лукашенко пообещал не допустить дефицита картофеля в Белоруссии

Лукашенко заявил о достаточном для населения урожае картофеля в Белоруссии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Reuters

Нового урожая картофеля в Белоруссии достаточно, чтобы не допустить его дефицита в магазинах, как произошло в начале текущего года. Об этом на церемонии открытия реконструированного историко-культурного комплекса «Лошицкий» заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, проблему с картофелем проанализировали, выявили многие факторы, которые к ней привели, и больше такого власти постараются не допустить. В том числе были увеличены посевные площади под картофель. «В этом году хороший урожай. Будем с картошкой», — пообещал Лукашенко.

Вместе с тем две недели назад президент Белоруссии потребовал привлечь торговые сети к организации хранения картофеля, чтобы продукт не портился, иначе картина с нехваткой продукта в магазинах повторится.

В конце мая правительство Белоруссии отменило запрет на импорт картофеля из стран Евросоюза, назвав это ответом на очередную порцию санкций. До этого Лукашенко в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным признал, что весь урожай картофеля в республике уже продан.

По оценкам СМИ, главной причиной дефицита картофеля в республике стало снижение на него цен по требованию Лукашенко. Из-за этого фермеры столкнулись с убытками и снизили посевные площади.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Военный объяснил переброску ВСУ наемников под Красноармейск

    Статуя Мадонны начала плакать маслом

    В России предупредили Украину о последствиях паузы в переговорах

    Российский фондовый рынок отреагировал на решение Центробанка снижением

    Ефремов высказался о своем сходстве с Николаем II

    ЦБ оценил динамику цен в России

    Грузия обвинила СБУ в провозе взрывчатки на территорию страны

    Директора российского рехаба наказали за расправу над постояльцем

    Каллас рассказала детали плана ЕС против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости