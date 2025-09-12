Лукашенко пообещал не допустить дефицита картофеля в Белоруссии

Лукашенко заявил о достаточном для населения урожае картофеля в Белоруссии

Нового урожая картофеля в Белоруссии достаточно, чтобы не допустить его дефицита в магазинах, как произошло в начале текущего года. Об этом на церемонии открытия реконструированного историко-культурного комплекса «Лошицкий» заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, проблему с картофелем проанализировали, выявили многие факторы, которые к ней привели, и больше такого власти постараются не допустить. В том числе были увеличены посевные площади под картофель. «В этом году хороший урожай. Будем с картошкой», — пообещал Лукашенко.

Вместе с тем две недели назад президент Белоруссии потребовал привлечь торговые сети к организации хранения картофеля, чтобы продукт не портился, иначе картина с нехваткой продукта в магазинах повторится.

В конце мая правительство Белоруссии отменило запрет на импорт картофеля из стран Евросоюза, назвав это ответом на очередную порцию санкций. До этого Лукашенко в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным признал, что весь урожай картофеля в республике уже продан.

По оценкам СМИ, главной причиной дефицита картофеля в республике стало снижение на него цен по требованию Лукашенко. Из-за этого фермеры столкнулись с убытками и снизили посевные площади.