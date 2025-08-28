Лукашенко потребовал не допустить дефицита картофеля

Лукашенко потребовал привлечь торговые сети к борьбе с дефицитом картофеля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от профильных ведомств активно привлекать торговые сети к организации хранения и последующей реализации картофеля. Об этом сообщает официальный сайт главы республики.

По его словам, важно подготовить склады, чтобы продукт не портился, а также добиться от ретейлеров организации оперативных поставок, иначе повторится наблюдавшийся минувшей весной дефицит. «Надо смотреть, чтобы не торговые сети вами управляли, а вы ими», — обратился Лукашенко к производителям.

Президент уверен, что в этом году в России по-прежнему будет высокий спрос, и выразил удовлетворение тем фактом, что площадь для его выращивания в этом году увеличилась.

В апреле правительство Белоруссии на фоне проблем с доступностью овощей сняло запрет на ввоз и реализацию в стране картофеля, лука, капусты и яблок из недружественных стран, в том числе из Евросоюза. До этого сам Лукашенко признавался президенту России Владимиру Путину, что весь урожай картофеля в республике уже продан за границу.

Своим гражданам глава Белоруссии советовал активнее выращивать картошку, лук и морковь самостоятельно, чтобы не знать проблем из-за заморозков и непростых погодных условий.

Ранее сообщалось, что в июле сельскохозяйственные организации в России отгрузили 123,5 тысячи тонн картофеля, что на 22,3 процента меньше, чем годом ранее. С начала года отечественные торговые сети закупили за рубежом 857 тысяч тонн картофеля, а за весь прошлый год — 440 тысяч.