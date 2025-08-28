Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:27, 28 августа 2025Экономика

Лукашенко потребовал не допустить дефицита картофеля

Лукашенко потребовал привлечь торговые сети к борьбе с дефицитом картофеля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от профильных ведомств активно привлекать торговые сети к организации хранения и последующей реализации картофеля. Об этом сообщает официальный сайт главы республики.

По его словам, важно подготовить склады, чтобы продукт не портился, а также добиться от ретейлеров организации оперативных поставок, иначе повторится наблюдавшийся минувшей весной дефицит. «Надо смотреть, чтобы не торговые сети вами управляли, а вы ими», — обратился Лукашенко к производителям.

Президент уверен, что в этом году в России по-прежнему будет высокий спрос, и выразил удовлетворение тем фактом, что площадь для его выращивания в этом году увеличилась.

В апреле правительство Белоруссии на фоне проблем с доступностью овощей сняло запрет на ввоз и реализацию в стране картофеля, лука, капусты и яблок из недружественных стран, в том числе из Евросоюза. До этого сам Лукашенко признавался президенту России Владимиру Путину, что весь урожай картофеля в республике уже продан за границу.

Своим гражданам глава Белоруссии советовал активнее выращивать картошку, лук и морковь самостоятельно, чтобы не знать проблем из-за заморозков и непростых погодных условий.

Ранее сообщалось, что в июле сельскохозяйственные организации в России отгрузили 123,5 тысячи тонн картофеля, что на 22,3 процента меньше, чем годом ранее. С начала года отечественные торговые сети закупили за рубежом 857 тысяч тонн картофеля, а за весь прошлый год — 440 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В командовании ВСУ назвали особенной массированную ночную атаку на Киев

    IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпиаде-2026

    Грызущих ногти людей предупредили о серьезных проблемах со здоровьем

    В Кремле прокомментировали данные о якобы российских дронах над Германией

    Песков рассказал о возможности воздушного перемирия с Украиной

    Лукашенко похвалил крестьян

    Голуби испортили отдых туристам в элитном российском санатории за сотни тысяч рублей

    Мумифицированное тело бойца ВСУ нашли на месте боев в Курской области

    Глава МИД Германии высказался о последствиях расследования подрыва «Северных потоков»

    Волочкова оскорбила заявившего о ее алкогольной деградации нарколога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости