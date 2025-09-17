В Госдуме обвинили Байдена в блуде и создании радикализма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил бывшего президента США Джо Байдена в блуде и создании радикализма. Своим видением ситуации российский политик поделился в мессенджере Max.

Володин уверен, что радикализм вреден для любого государства и наносит огромный ущерб политической системе.

«Посмотрите на этот шантаж, который идет в отношении (Дональда — прим. «Ленты.ру») Трампа, ближайших его сподвижников уничтожают. Сам он чудом уцелел в ходе избирательной кампании, чудом. Надо признать, что это радикалы, которых вырастили, создавая там условия для ЛГБТ-сообществ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), финансируя этот блуд из различных фондов», — заявил председатель Думы.

До этого Володин назвал российское законодательство об иноагентах самым либеральным.

Он подчеркнул, что в России стараются сделать все, чтобы люди ни в коем случае не принимали деньги от других стран.