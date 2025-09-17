Интернет и СМИ
В Москве объявили конкурс для будущих продюсеров и авторов песен

VK и Moscow Music School запустили грантовую программу для продюсеров и авторов
Варвара Кошечкина
Фото: Nejron Photo / Shutterstock / Fotodom

Московская школа музыки (Moscow Music School) и VK Education объявили о запуске совместной грантовой программы для тех, кто мечтает о карьере в музыкальной индустрии. Претендовать на бесплатное обучение могут авторы песен, музыкальные менеджеры и продюсеры, стало известно «Ленте.ру» из пресс-релиза.

Прием заявок открыт с 17 сентября по 3 октября. В этом году организаторы выделили 18 грантов на три образовательные программы: «Музыкальный бизнес», «Музыкальный продюсер» и «Сонграйтинг».

В зависимости от направления участников ждут разные курсы. Так, будущих менеджеров научат строить карьерные стратегии для артистов, продвигать релизы и организовывать концерты. Продюсеры освоят музыкальный продакшн, постпродакшн и креативное продюсирование. А начинающих авторов ждет практика написания текстов, развитие собственного стиля и работа над личными проектами.

Отбор будет проходить в два этапа. На первом кандидаты должны заполнить анкету и рассказать о мотивации в эссе или коротком видео. Для каждой программы предусмотрено отдельное творческое задание. На втором этапе финалисты пройдут собеседование с экспертами индустрии.

В жюри вошли известные представители музыкального сообщества: куратор Moscow Music School и музыкант группы СБПЧ Стас Астахов, куратор и диджей Анатолий Айс, руководитель маркетинга артистов ONErpm Марина Лапкина, лейбл-менеджер VK Records Виктория Пудова, а также продюсеры Роман CVPELLV и Андрей Григорьян (Greg).

«Мы видим, как растет интерес к музыкальной индустрии, и стремимся дать талантливым абитуриентам доступ к качественному образованию и практическим знаниям, которые помогут им реализовать себя в профессии», — рассказал директор Moscow Music School Артем Адырхаев.

Обучение стартует в ноябре 2025 года и продлится один учебный год.

Ранее VK Education запустил набор студентов на бесплатные образовательные курсы и программы по IT, digital и креативным специальностям.

