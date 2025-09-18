18 сентября в мире отмечают День мониторинга воды и Международный день равной оплаты труда. Православные вспоминают святых родителей Иоанна Предтечи. День рождения отмечает певица Анна Нетребко. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 18 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Всемирный день мониторинга воды

Праздник учредили в 2003 году с целью напомнить людям о проблемах загрязнения водных ресурсов. Ежегодно 18 сентября ученые-экологи, экоактивисты и просто неравнодушные люди самостоятельно берут пробы и проверяют качество воды в ближайших реках, озерах и прудах.

Кстати, в России мониторинг водных объектов регулярно проводится сотрудниками Центров гигиены и эпидемиологии, которые есть в каждом субъекте РФ. Требования к качеству воды позволяют защитить население от вирусов и болезнетворных бактерий.

Международный день равной оплаты труда

Этот праздник призван бороться с дискриминацией, в том числе в отношении женщин, которые часто получают меньше денег за ту же работу, что выполняют мужчины. По данным ООН, разрыв между зарплатами разных полов составляет около 20 процентов.

По данным за 2023 год, в России средняя зарплата женщин, работающих на крупных и средних предприятиях, с учетом всех доплат и премиальных была на 33 процента ниже, чем у мужчин. Эта разница признана максимальной за последние 11 лет.

Какие еще праздники отмечают в мире 18 сентября

День рыжего кота;

Всемирный день кленового листа;

День памяти погибших мотоциклистов;

Международный день электронной книги;

Всемирный день бамбука.

Какой церковный праздник 18 сентября

День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы

Согласно писанию, святой пророк Захария и праведная Елисавета — родители Иоанна Предтечи, Крестителя Христа.

Долгие годы пара страдала бесплодием, из-за чего им пришлось вынести множество унижений — в ветхозаветные времена этот недуг считался божьей карой за грехи. Но однажды в храме Захарии явился ангел и сообщил, что ского его престарелая жена родит сына. Святой не поверил, за что тут же был наказан немотой. Когда Елисавета все же родила ребенка, дар речи вернулся к отцу и он понял, что в семье появился предтеча Мессии.

Какие еще церковные праздники отмечают 18 сентября

День памяти преподобномученика Афанасия Брестского;

Убиение благоверного князя Глеба, во Святом Крещении Давида;

День памяти мученика Фифаила и сестры его, мученицы Фивеи;

День памяти мученика Сарвила.

Приметы на 18 сентября

В народе 18 сентября называли Кумохиным днем, в честь злого духа, насылающего болезни. В это день нечисть выгоняли из дома березовыми вениками.

18 сентября было принято париться в бане. Считалось, что тогда к человеку не прицепится простуда;

Также в этот день люди ходили к гадалкам, чтобы узнать о судьбе и замужестве. Кстати, для свадеб 18 сентября тоже считался благоприятным днем;

А вот стирать 18 сентября — дурная примета, считалось, что нарушивший запрет в скором времени заболеет;

Азартные игры в этот день обернутся неудачей. Чтобы совсем не упустить везение, не стоит 18 сентября брать в руки сыпучие продукты — иначе счастье просочится сквозь пальцы.

Кто родился 18 сентября

Шведская и американская актриса Грета Гарбо — одна из самых популярных артисток XX века. По версии журнала Premiere она занимает восьмое место в списке величайших кинозвезд всех времен.

Интересно, что именно Гарбо по сути открыла для американского зрителя русскую литературу, сыграв главную роль в фильме «Любовь» по мотивам «Анны Карениной» – до этого в США не экранизировали русскую классику. В числе других ярких работ актрисы фильмы «Дама с камелиями», «Гранд Отель», «Безрадостный переулок».

Анна Нетребко (54 года)

Российская оперная певица Анна Нетребко, Народная артистка РФ выступает на сценах самых знаменитых театров, среди которых Большой театр, Королевская опера Ковент-Гарден, Ла Скала, Парижская национальная опера, Венская государственная опера, Королевский театр Мадрида и многие другие.

В 2014-м Анна Нетребко исполнила олимпийский гимн на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, а в 2018-м она выступила на гала-концерте в честь закрытия Кубка мира ФИФА.

Кто еще родился 18 сентября