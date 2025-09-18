Привычка участницы кулинарного шоу вызвала у зрителей отвращение

Daily Mail: Зрителей кулинарного шоу возмутила привычка участницы трогать волосы

Участница кулинарного шоу The Great British Bake Off («Лучший пекарь Британии») на канале Channel 4 Надя вызвала у зрителей отвращение своей привычкой трогать волосы во время готовки. Свое недовольство они выразили в социальной сети X, обратило внимание издание Daily Mail.

В передаче Надя появилась в ярко-розовой блузке и бежевом фартуке, а ее волосы были собраны в небрежный хвост. Зрители заметили, что в эфире участница постоянно поправляла пряди у лица, когда готовила выпечку.

«Я просто хочу взять волосы Нади и собрать их в хвост как следует», — заявила пользовательница под ником Abbie. «Перестань трогать свои волосы, Надя, а потом еду — это отвратительно», — возмутился комментатор CharleyMarleyX. Он добавил, что его раздражает, когда женщины с длинными волосами распускают их рядом с едой.

Ранее сообщалось, что зрители раскритиковали ведущую британского шоу This Morning («Этим утром») на канале ITV Лизу Сноудон. Им не понравилось, что телезвезда без спроса прикоснулась к груди гостьи программы.