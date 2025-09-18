Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 18 сентября 2025Интернет и СМИ

Привычка участницы кулинарного шоу вызвала у зрителей отвращение

Daily Mail: Зрителей кулинарного шоу возмутила привычка участницы трогать волосы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: dailymail.co.uk

Участница кулинарного шоу The Great British Bake Off («Лучший пекарь Британии») на канале Channel 4 Надя вызвала у зрителей отвращение своей привычкой трогать волосы во время готовки. Свое недовольство они выразили в социальной сети X, обратило внимание издание Daily Mail.

В передаче Надя появилась в ярко-розовой блузке и бежевом фартуке, а ее волосы были собраны в небрежный хвост. Зрители заметили, что в эфире участница постоянно поправляла пряди у лица, когда готовила выпечку.

«Я просто хочу взять волосы Нади и собрать их в хвост как следует», — заявила пользовательница под ником Abbie. «Перестань трогать свои волосы, Надя, а потом еду — это отвратительно», — возмутился комментатор CharleyMarleyX. Он добавил, что его раздражает, когда женщины с длинными волосами распускают их рядом с едой.

Ранее сообщалось, что зрители раскритиковали ведущую британского шоу This Morning («Этим утром») на канале ITV Лизу Сноудон. Им не понравилось, что телезвезда без спроса прикоснулась к груди гостьи программы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

    Мелания Трамп и жена Короля Карла III пришли на банкет в нарядах цветов флага Украины

    В США признали отставание от России и Китая в одной сфере

    В Госдуме прокомментировали слова президента Польши о ядерном оружии

    Российский снайпер сообщил о вызове на дуэль от противника

    Россиянин погиб от удара дрона ВСУ

    Китайская авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире

    Привычка участницы кулинарного шоу вызвала у зрителей отвращение

    Трампа заподозрили в сокрытии болезни

    Над российским городом прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости