14:41, 31 августа 2025

Телеведущая потрогала гостью шоу за грудь в эфире и возмутила зрителей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: dailymail.co.uk

Ведущая британского шоу This Morning («Этим утром») на телеканале ITV Лиза Сноудон сделала комплимент гостье программы и прикоснулась к ее груди. Поведение телезвезды в эфире возмутило многих зрителей, они выразили негодование в соцсети X, обратило внимание издание Daily Mail.

В эфире Сноудон помогала выбирать одежду трем женщинам в торговом центре. Одна из них — Кэролайн — примерила длинное платье с декольте и короткими рукавами. Ведущая сначала расхваливала наряд гостьи шоу, после чего восхитилась ее бюстом. «У вас отличная грудь, так что [благодаря платью] вы показываете этих щеночков», — заявила она, после чего потрогала Кэролайн за грудь.

В ответ гостья шоу смутилась, после чего улыбнулась. «Спасибо», — сказала она ведущей. «Вы выглядите сногсшибательно!» — ответила ей Сноудон.

Большинство пользователей раскритиковали поведение ведущей и сочли ее прикосновение лишним. «Неужели Лиза Сноудон не может перестать трогать женщин, особенно их грудь? Дай им хоть немного личного пространства», — разозлилась комментатор под ником SwapSum. «Представьте, что вы обычный человек и соглашаетесь сняться в рубрике о моде, а Лиза Сноудон щупает вашу грудь», — написал участник обсуждения с ником mostlystupid. «Лиза бегает по магазину и орет на покупателей. Зрелище не из приятных... Просто хаос, на который невозможно смотреть», — выразил мнение Hotsunnydaze1.

Ранее ведущая британского ток-шоу The One Show на канале BBC One Анджела Скэнлон рассказала о неприятном случае, который произошел с ней перед выходом в прямой эфир. Она заявила, что за несколько секунд до начала съемок звездный гость задал ей вопрос про нижнее белье.

