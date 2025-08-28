Интернет и СМИ
11:46, 28 августа 2025Интернет и СМИ

Звездный гость задал телеведущей вопрос про трусы и вызвал у нее омерзение

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Ведущая британского ток-шоу The One Show на канале BBC One Анджела Скэнлон рассказала о неожиданном поступке одного из гостей программы. В эфире подкаста Where There's A Will, There's A Wake она пожаловалась, что вопрос приглашенной звезды вызвал у нее омерзение, передает издание The Mirror.

По словам Скэнлон, неприятный случай произошел в студии The One Show. «Это был гость-мужчина, который очень, очень известный. (...) Прямо перед выходом в прямой эфир он повернулся ко мне — на мне были джинсы и пиджак, не то чтобы это имело значение — и задал вопрос: "На тебе под ними трусики?" А потом — бац! — мы в прямом эфире», — вспомнила ведущая.

Скэнлон назвала гостя мерзким типом и подчеркнула, что считает такой вопрос неприемлемым. Ведущая отметила, что сначала она хотела ответить звезде, но в итоге решила не вступать с ним в конфликт, потому что это непрофессионально. При этом его имя она отказалась раскрыть.

Ранее австралийский комик и телеведущий Питер Хеллиар назвал худшего гостя интервью за свою карьеру. Он заявил, что ужасным поведением во время беседы отличился известный голливудский актер.

