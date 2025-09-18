Россия
Гладков объяснил способность дронов ВСУ невредимыми пересекать российскую границу

Гладков: Дроны ВСУ летят на высоте, не позволяющей сбивать их прямо на границе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) способны невредимыми пересекать границу с Россией, а российские средства противовоздушной обороны (ПВО) не сбивают их еще на подлете. Он поделился наблюдениямт в ходе линии с жителями 18 сентября, передает пресс-служба правительства региона в Telegram.

«Вопрос в высоте», — пояснил Гладков в ответ на вопрос местного жителя о том, почему БПЛА противника не уничтожаются сразу, несмотря на данные об их количестве и направлениях полета.

