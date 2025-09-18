Россия
07:12, 18 сентября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ над пятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Twitter.com / Global Look Press

В ночь на четверг, 18 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше четырех десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По его данным, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 43 летательных аппарата. Больше всего дронов — 23 — сбили над Ростовской областью.

Еще 11 летательных аппаратов сбили над Волгоградской областью, 5 — над Курской областью, 3 — над Крымом, 1 — над Белгородской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 17 сентября ВСУ выпустили по России 8 дронов, их сбили над Ростовской , Курской, Воронежской и Брянской областями. Тогда интенсивность атак по сравнению с ночью 16 сентября снизилась в 10 раз.

