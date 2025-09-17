Интенсивность ночных атак ВСУ на Россию резко изменилась

Минобороны: Силы ПВО сбили 8 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России

В ночь на среду, 17 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России меньше десяти беспилотников. О резком изменении интенсивности атак сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытки атак, как уточняется, были предприняты в течение ночи. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 8 летательных аппаратов над четырьмя регионами России.

Больше всего летательных аппаратов — три — сбили над Ростовской и Брянской областями. По одному дрону удалось перехватить над Воронежской и Курской областями.

В ночь на 16 сентября ВСУ выпустили по России 87 дронов, что в 10 раз больше, чем этой ночью. Силы ПВО сработали над Черным морем и десятью регионами России, среди которых Курская область, Ставропольский край, Крым и Нижегородская область.