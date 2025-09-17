Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:39, 17 сентября 2025Россия

Интенсивность ночных атак ВСУ на Россию резко изменилась

Минобороны: Силы ПВО сбили 8 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

В ночь на среду, 17 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России меньше десяти беспилотников. О резком изменении интенсивности атак сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытки атак, как уточняется, были предприняты в течение ночи. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 8 летательных аппаратов над четырьмя регионами России.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Больше всего летательных аппаратов — три — сбили над Ростовской и Брянской областями. По одному дрону удалось перехватить над Воронежской и Курской областями.

В ночь на 16 сентября ВСУ выпустили по России 87 дронов, что в 10 раз больше, чем этой ночью. Силы ПВО сработали над Черным морем и десятью регионами России, среди которых Курская область, Ставропольский край, Крым и Нижегородская область.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о прекращении огня

    Россияне стали гораздо чаще искать сведения о ключевой ставке

    Женщинам объяснили плюсы оргазма для здоровья

    Демонстранты назвали главную цель протестов в Сербии

    ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ новейшим беспилотником

    Террористов доставили в Москву

    Венесуэла обвинила США в желании развязать войну

    В российском городе произошел второй за три дня взрыв в многоквартирном доме

    Хозяйка борделя раскрыла самые популярные запросы клиентов

    У бывшей судьи Елены Кондрат конфисковали торговый центр, квартиры и другое имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости