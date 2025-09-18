На Украине ответили на заявления об операции «Паутина-2»

Посольство Украины: Грузия не предоставила информацию о задержанных украинцах

Грузия не предоставила официальную информацию о задержанных за провоз взрывчатки украинцах. Такое заявление сделало посольство Украины в республике на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На данный момент в посольство не поступило официальной информации от грузинской стороны о возбуждении уголовных дел по этим обвинениям», — сказано в публикации.

Служба безопасности Грузии (СГБ), в свою очередь, опровергает эту информацию, передает Первый канал Грузинского телевидения. По данным ведомства, Киев сразу же был уведомлен о задержании граждан Украины.

11 сентября стало известно о задержании двух украинцев в Грузии. Они пытались провезти на территорию республики взрывчатку. Позднее в СГБ рассказали о причастности к этому украинских спецслужб. По словам одного из задержанных, конечной точкой доставки была Россия, где планировалась организация операции «Паутина-2».