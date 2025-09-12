СБУ планировала организовать диверсионную операцию «Паутина-2» в России

СБУ хотела провезти в Россию взрывчатку через Грузию для организации «Паутины-2»

Задержанные в Грузии украинцы, которые попытались провезти взрывчатку в страну, рассказали, что конечным пунктом должна была стать Российская Федерация. Об этом сообщает «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на брифинг Службы безопасности Грузии.

«(...) задержанный в своих показаниях указывает конечной целью доставки взрывчатого вещества Российскую Федерацию», — прокомментировал сотрудник грузинского ведомства.

По словам украинца, в России планировалась организация операции «Паутина-2».

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Масштабный налет беспилотников на военные аэродромы подтвердили в Минобороны РФ, назвав действия Киева терактом. Такая операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила название «Паутина».