Охотившийся на мирных россиян командир взвода украинских дронов услышал приговор

Украинский командир получил пожизненное за атаку дронов на автомобили россиян

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению 34-летнего командира взвода аэроразведки и корректировки дронов 44-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает главная военная прокуратура.

Осужден украинский командир взвода аэроразведки и корректировки беспилотников Роман Бойко, по приказу которого эвакуировавшиеся куряне были атакованы взрывными устройствами. Он признан виновным по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку»).

Как установил суд, 3 августа 2024 года Бойко вместе с сослуживцами вторгся в Курскую область. Там его подразделение вело наблюдение за российскими военнослужащими и атаковало пытавшихся эвакуироваться гражданских. Установлено, что с 6 по 8 августа по его приказу БПЛА сбросили взрывные устройства на автомобили пытавшихся бежать из зоны боевых действий мирных россиян.

Два человека получили несовместимые с жизнью ранения, еще десять, включая двух несовершеннолетних, были тяжело травмированы.

В конце сентября 2024 года Бойко был задержан российскими военнослужащими. Он был признан судом виновным в террористическом акте.