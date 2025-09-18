Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:25, 18 сентября 2025Силовые структуры

Охотившийся на мирных россиян командир взвода украинских дронов услышал приговор

Украинский командир получил пожизненное за атаку дронов на автомобили россиян
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению 34-летнего командира взвода аэроразведки и корректировки дронов 44-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает главная военная прокуратура.

Осужден украинский командир взвода аэроразведки и корректировки беспилотников Роман Бойко, по приказу которого эвакуировавшиеся куряне были атакованы взрывными устройствами. Он признан виновным по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку»).

Как установил суд, 3 августа 2024 года Бойко вместе с сослуживцами вторгся в Курскую область. Там его подразделение вело наблюдение за российскими военнослужащими и атаковало пытавшихся эвакуироваться гражданских. Установлено, что с 6 по 8 августа по его приказу БПЛА сбросили взрывные устройства на автомобили пытавшихся бежать из зоны боевых действий мирных россиян.

Два человека получили несовместимые с жизнью ранения, еще десять, включая двух несовершеннолетних, были тяжело травмированы.

В конце сентября 2024 года Бойко был задержан российскими военнослужащими. Он был признан судом виновным в террористическом акте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все рухнуло». Спецпредставитель Путина заявил о начале «обезлюживания» Финляндии из-за разрыва связей с Россией

    В Госдуме дали совет одиноким россиянкам по поиску мужей

    Раскрыты траты Петросяна на празднование 80-летия

    Задача про беспилотник попала в российский учебник математики

    Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР

    Охотившийся на мирных россиян командир взвода украинских дронов услышал приговор

    Стало известно о новом деле осужденного за коррупцию бывшего российского министра

    Народная артистка России назвала себя нищей и призвала повысить пенсии актерам и певцам

    Стали известны имена уничтоженных на СВО западных инструкторов

    В Грузии напали на автомобиль крупнейшей компании Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости