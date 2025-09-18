Поставки подержанных автомобилей из одной страны резко взлетели

«Автостат»: Импорт в РФ автомобилей с пробегом из Южной Кореи вырос почти вдвое

Импорт в Россию автомобилей с пробегом из Южной Кореи вырос почти вдвое. О резко взлетевших поставках со ссылкой на данные «Автостата» сообщает газета «Ведомости».

С января по август импорт поддержанных автомобилей из азиатской страны вырос до 61 573 единиц (плюс 88 процентов год к году). За весь 2024-й в Россию ввезли лишь 55 496 подержанных машин из Южной Кореи.

Самыми популярными за полгода стали машины Kia местного производства — их ввезли 17 270 штук, в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Чуть менее востребованы машины BMW — 12 356 единиц, их число выросло втрое, а также Hyundai — 9278 машин и рост в 1,7 раза. В пятерку вошли также немецкие Mercedes — 6593 автомобилей (рост в 1,8 раза) и Audi — 3738 машин (рост в 1,7 раза).

Южная Корея стала вторым по величине поставщиком подержанных машин в Россию. Для сравнения, из Японии за указанный период поставили 131 480 автомобилей (количество упало на 10 процентов), а из Китая — только 38 тысяч машин (прирост составил 4,5 раза).

По словам главы ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, активнее всего в Россию завозят машины массового и среднепремиального сегмента с небольшим пробегом. При этом спрос на импорт б/у машин постепенно переориентируется на официально представленные в России марки и бренды, которые производятся внутри страны.

В апреле 2025 года Россия импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на максимальные с марта 2023 года 90 миллионов долларов. Большая часть указанной суммы (65 миллионов долларов) пришлась на ввоз в РФ корейских машин с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров.