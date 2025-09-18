Россия
19:41, 18 сентября 2025Россия

Стало известно о вспышке одного вируса в российском регионе

Волгоградский Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости ОРВИ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Волгоградской области зафиксировали вспышку заболеваемости острой респираторной вирусной инфекций (ОРВИ). Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора.

«С начала сентября отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах населения, с еженедельным приростом заболеваемости на 33 процента. (...) В структуре заболевших преобладает детское население, доля которых составляет 52 процента», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, это связано с формированием детских организованных коллективов в детских садах и школах после выхода с летних каникул. В Роспотребнадзоре посоветовали соблюдать меры профилактики. В частности следует избегать общения с людьми с признаками заболевания, тщательно мыть руки, а также использовать медицинскую маску при контакте с больным членом семьи.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на рост заболеваемости ОРВИ, в России нет никаких оснований для введения локдауна. До этого заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина допустила объявление Роспотребнадзором частичного или полного локдауна в РФ из-за надвигающейся эпидемии ОРВИ и гриппа.

