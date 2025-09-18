Украинских диверсантов-неудачников задержали при попытке сбежать из России

Две девушки, работавшие на украинские спецслужбы, пытались сбежать из России после неудачного покушения на главу оборонного предприятия. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
В этот момент их и задержали силовики.
ФСБ сообщила о срыве покушения на руководителя одного из российских оборонных предприятий в четверг, 18 сентября. Для совершения преступления Украина завербовала трех россиян — парикмахера, грумера и безработного молодого человека.
Диверсанты были задержаны в Санкт-Петербурге. Среди них оказались две девушки и переодетый в бабушку мужчина.