Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:14, 18 сентября 2025Силовые структуры

Украинских диверсантов-неудачников задержали при попытке сбежать из России

ФСБ: Украинские диверсанты пытались сбежать из РФ после неудачного покушения
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Две девушки, работавшие на украинские спецслужбы, пытались сбежать из России после неудачного покушения на главу оборонного предприятия. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

В этот момент их и задержали силовики.

ФСБ сообщила о срыве покушения на руководителя одного из российских оборонных предприятий в четверг, 18 сентября. Для совершения преступления Украина завербовала трех россиян — парикмахера, грумера и безработного молодого человека.

Диверсанты были задержаны в Санкт-Петербурге. Среди них оказались две девушки и переодетый в бабушку мужчина.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила покушение на главу оборонного предприятия РФ

    В СПЧ призвали ужесточить наказание за домогательства мигрантов к россиянкам

    Похудевший сын Шварценеггера показал фигуру топлес

    Врач призвал перед утренним кофе совершить важное для здоровья действие

    Раскрыты возможные даты 19-го пакета санкций ЕС против России

    В Пентагоне обеспокоились из-за кампании Трампа против наркокартелей

    Президент РАН пообещал «ближе к 2036 году» отправить миссию на Венеру

    ВСУ потеряли большую часть штурмовых групп в Сумской области

    Появились подробности о затолкавших туалетный ершик в рот девочке российских школьницах

    Фон дер Ляйен столкнулась с новыми обвинениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости