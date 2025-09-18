Силовые структуры
Украинские диверсанты пытались взорвать главу оборонного предприятия РФ и попались ФСБ

ФСБ задержала диверсантов за попытку взорвать главу оборонного предприятия
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала трех завербованных Украиной диверсантов, пытавшихся подорвать главу российского оборонного предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным ведомства, среди задержанных две девушки и переодетый в бабушку мужчина. В задачу девушке заходила слежка за целью и своевременный доклад главное разведки Украины (ГУР) о маршрутах его передвижения. Мужчина же выполнил роль непосредственного исполнителя преступления. Переодевшись в бабушку с палочкой, он закрепил взрывчатку на дне автомобиля и в таком виде был задержан.

В ФСБ отмечают, что задержанный мужчина так же непосредственно забирал взрывчатку из тайника.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор четверым гражданам Украины из военной разведки за диверсии и теракты в российских регионах.

