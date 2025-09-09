Обученные британцами украинские диверсанты оказались в российской тюрьме

ФСБ: Четверо украинцев получили до 28 лет за теракты в приграничной зоне России

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор четверым гражданам Украины из военной разведки за диверсии и теракты в российских регионах. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ России.

Подсудимые получили от 26 до 28 лет лишения свободы, первые пять лет они проведут в тюрьме. Также им присудили штрафы от 1,7 до 2 миллионов рублей. Участники диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) полностью признали вину и пошли на сотрудничество со следствием.

По данным ФСБ, осужденные из числа кадровых сотрудников Главного управления разведки и Службы специальных операций Минобороны Украины причастны к теракту на военном аэродроме в Калужской области, минированию опор ЛЭП на Смоленской и Курской атомных электростанциях.

Четверо офицеров элитной ДРГ — подполковник Андрей Антоненко, капитан Андрей Кулиш, младший лейтенант Денис Ткаченко и сержант Алексей Мазуренко — прошли обучение под руководством инструкторов из Великобритании.

Еще двух членов группы ликвидировали при задержании в Брянской области в августе 2023 года, а один диверсант был госпитализирован, но врачи не смогли ему помочь.