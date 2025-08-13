Элитной группе диверсантов во главе с подполковником из разведки Украины запросили 120 лет

Прокурор запросил по 30 лет офицерам украинской ДРГ, готовившим теракты в РФ

На слушаниях во Втором Западном окружном военном суде прокурор в ходе прений сторон запросил 120 лет четверым офицерам элитной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пробравшейся на территорию России для совершения терактов на военных и энергетических объектах. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель государственного обвинения предложил суду назначить по 30 лет заключения возглавлявшему ДРГ подполковнику из спецподразделения разведки Украины Андрею Антоненко, капитану Андрею Кулишу, младшему лейтенанту Денису Ткаченко и сержанту Алексею Мазуренко.

Еще двух членов группы ликвидировали при задержании в Брянской области в августе 2023 года, а один диверсант был госпитализирован, но врачи не смогли ему помочь.

Ткаченко и Мазуренко частично признали вину, Антоненко не согласен квалификацией вмененных ему обвинений, а Кулиш заявил, что выполнял боевой приказ командира, а не является террористом. Они, по данным следствия, также причастны к атакам беспилотников на военный аэродром Шайковка в Калужской области в 2023 году.