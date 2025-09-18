Мир
В Минобороны Китая исключили независимость Тайваня

Цзюнь заявил, что армия КНР не позволит достичь успеха в независимости Тайваня
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китайские Вооруженные силы никогда не допустят, чтобы силы сепаратистов на Тайване достигли успеха в своем стремлении к независимости острова. С таким заявлением выступил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, его цитирует РИА Новости.

Как отметил руководитель министерства, Народно-освободительная армия Китая всегда являлась несокрушимой и мощной силой, которая встает на защиту воссоединения страны, и никогда не допустит подобного развития событий.

Ранее КНР потребовала от США ограничить присутствие в спорных водах Южно-Китайского моря. Такой призыв был озвучен на фоне присутствия американского ракетного эсминца USS Higgins в районе рифа Скарборо. Оказалось, что он вошел в спорные воды.

