КНР потребовала от США ограничить присутствие в спорных водах Южно-Китайского моря

КНР требует от США сократить присутствие в спорных водах Южно-Китайского моря

Китай потребовал от США ограничить присутствие в спорных водах Южно-Китайского моря, которые КНР считает своими. Об этом сообщает South China Morning Post.

Призыв прозвучал на фоне присутствия американского ракетного эсминца USS Higgins в районе рифа Скарборо (китайское название отмели остров Хуанъянь), который вошел в спорные воды после столкновения судна береговой охраны КНР и корабля Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК). Китайские корабли преследовали в этом районе судно береговой охраны Филиппин.

Официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил, что Китай выразил «глубокое недовольство и решительный протест» и сделал Вашингтону строгие представления по этому вопросу. «Мы призываем США эффективно сдерживать свои передовые силы и немедленно прекратить нарушения и провокации против Китая», — сказал он.

11 августа два военных корабля КНР столкнулись во время преследования филиппинского судна недалеко от острова Хуанъянь. Катер Береговой охраны Китая преследовал филиппинское судно, используя при этом водометную пушку. В ходе погони он протаранил более крупный военный корабль НОАК с бортовым номером 164. Оба корабля получили повреждения: в корпусе военного судна появилась дыра, а у катера деформировалась носовая часть.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа. В Пекине считают, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море.