Два военных корабля КНР столкнулись в море во время погони

Два военных корабля КНР столкнулись в Южно-Китайском море во время погони

Два военных корабля КНР столкнулись во время преследования филиппинского судна недалеко от острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, пишет Manila Bulletin.

По данным издания, катер Береговой охраны Китая преследовал филиппинское судно, используя при этом водометную пушку. В ходе погони он протаранил более крупный военный корабль Народно-освободительной армии КНР с бортовым номером 164.

Оба корабля получили повреждения: в корпусе военного судна появилась дыра, а у катера деформировалась носовая часть. Несмотря на это, корабль с номером 164 продолжил преследование.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай в августе проведут совместные военно-морские учения в районе Владивостока.