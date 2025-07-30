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11:43, 30 июля 2025Мир

Китай анонсировал совместные военно-морские учения с Россией

Минобороны КНР: Россия и Китай проведут военно-морские учения у Владивостока
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Россия и Китай в августе проведут совместные военно-морские учения в районе Владивостока. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, передает ТАСС.

«Китайские и российские Военно-морские силы проведут совместные учения "Морское взаимодействие — 2025" в августе в акватории и воздушном пространстве в районе Владивостока», — отметил представитель ведомства.

Он уточнил, что по завершении учений некоторые корабли и авиационные силы обеих стран отправятся в соответствующие районы Тихого океана для участия в совместном морском патрулировании.

Чжан Сяоган также подчеркнул, что учения проводятся в рамках ежегодного плана военного сотрудничества и не направлены против третьих стран, а также не связаны с текущей геополитической ситуацией.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич допустил, что Россия и Китай якобы могут синхронно начать военные действия против альянса в ближайшие два года. «И мы все слышали о 2027 годе, который наступит всего через два года, когда, по нашему мнению, [председатель КНР] Си Цзиньпин может быть готов к своему шагу», — рассказал генерал.

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