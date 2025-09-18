Военный аналитик дал оценку роям дронов ВСУ

Аналитик Кнутов: Против роя дронов ВСУ лучшее средство — электромагнитное оружие

Электромагнитное оружие станет лучшим средством для противостояния рою дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщи военный аналитик Юрий Кнутов, передает «Аргументы и факты».

По его словам, дроны с искусственным интеллектом уже давно используются как украинской, так и российской стороной. Он добавил, что такие беспилотники не создавали больших проблем — их сбивали зенитными установками, средствами радиоэлектронной борьбы и дробовиками. Пока что искусственный интеллект не может заменить живых операторов, заключил Кнутов.

Он добавил, что Россия еще не показала свое электромагнитное оружие, которое уже есть у Китая и США, но это не означает, что у нее его нет. Аналитик заключил, что когда ВСУ начнут использовать новые дроны, то они быстро попадут в руки российским ученым, которые разберутся в устройстве оружия и придумают для него противодействие.

Ранее американо-немецкая компания Auterion, которая занимается разработкой программного обеспечения для дронов, пообещала поставить Украине беспрецедентную по объему партию ударных систем для оснащенных искусственным интеллектом беспилотников. утверждает, Генеральный директор компании Лоренц Майер сообщил, что предоставленные системы позволяют превратить обычный управляемый вручную дрон в «ударную систему с искусственным интеллектом», которую невозможно подавить.