Задержанные за ловлю ящериц на Шри-Ланке россияне вернулись домой спустя год

Зарина Дзагоева
Фото: Alexander Brenner / Shutterstock / Fotodom  

Российские туристы, задержанные на Шри-Ланке за ловлю ящериц, вернулись домой спустя год после случившегося. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 17-летний Савелий и 21-летний Николай в августе 2024 года поймали в курортной стране 187 ящериц и муравьев и оказались в СИЗО. Местные власти обвинили их в попытке незаконного вывоза. В течение года туристы находились под арестом — им грозило до 20 лет тюремного заключения или крупный штраф.

Однако все закончилось благополучно для россиян: они вернулись на родину в сентябре, заплатив штраф. Помощь им оказали посольство и Министерство иностранных дел РФ.

Информация о том, что двух подростков из России задержали на Шри-Ланке по подозрению в незаконной ловле ящериц, появилась 2 сентября 2024-го. Они были помещены в СИЗО без решения суда, но вскоре вышли на свободу под поручительство. На время судебных разбирательств они находились в отеле и периодически посещали полицейский участок, чтобы отметиться.

