15:55, 18 сентября 2025Экономика

В России из-за падения спроса на фанеру начали закрывать заводы

Тюменский завод по производству фанеры закрыли из-за падения спроса и убытков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Падение спроса и значительные убытки привели к остановке работы Тюменского завода по производству березовой фанеры ООО «Свеза-Тюмень» и сокращению 323 сотрудников. Об этом со ссылкой на информацию Минпромторга России пишет издание 72.RU.

В ведомстве указали, что лесная отрасль переживает тяжелые времена, а особенно сложной ситуация остается для предприятий, ориентированных на экспорт.

Среди других причин, сделавших продолжение работы завода невозможным, чиновники называют рост логистических издержек из-за смены покупателей продукции, удорожание сырья и укрепление курса рубля, что сделало производство неконкурентоспособным.

К моменту закрытия загрузка производственных мощностей составляла 30-55 процентов, выйти на объемы производства 2021 года, до введения западных санкций, завод не смог.

До этого власти региона отмечали, что руководство «Свеза-Тюмень» «проинформировало департамент лесного комплекса Тюменской области о снижении ключевых экономических показателей предприятия».

В ноябре прошлого года глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что рост выпуска мебели в России привел к открытию новых деревообрабатывающих предприятий. По его словам, большой спрос на конечную продукцию «вытягивает в хороший плюс и производство в других сегментах — ДСП, ДВП и фанеры».

