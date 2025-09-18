Жестокое преступление произошло в российской семье

В Приморье суд приговорил к 9 годам мужчину за убийство матери

В Приморском крае суд приговорил 61-летнего местного жителя к 9 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над 84-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Пенсионера признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Осужденный жил вместе с пожилой матерью. В мае он толкнул ее, а потом избил. В результате пенсионерка не выжила.

Ранее в Краснодарском крае 46-летний местный житель расправился с пожилой матерью и братом.