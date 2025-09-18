Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:35, 18 сентября 2025Силовые структуры

Жестокое преступление произошло в российской семье

В Приморье суд приговорил к 9 годам мужчину за убийство матери
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Приморском крае суд приговорил 61-летнего местного жителя к 9 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над 84-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Пенсионера признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Осужденный жил вместе с пожилой матерью. В мае он толкнул ее, а потом избил. В результате пенсионерка не выжила.

Ранее в Краснодарском крае 46-летний местный житель расправился с пожилой матерью и братом.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский нефтехимический комплекс вдали от границы. Там заметили огромный столб дыма и ощутили резкий запах

    Силуанов рассказал о начавшем работать цифровом рубле

    Жену российского вице-губернатора обвинили в том, что в ее европейском отеле лечат бойцов ВСУ. Что об этом известно?

    Россиянин научил возлюбленную делать коктейли Молотова и бомбы

    Троих бойцов СВО похоронили в российском городе

    Стало известно о борьбе Пентагона с «празднующими» расправу над Кирком

    Пашинян допустил переброску оружия по мосту Трампа

    Минфин опроверг возможность дополнительного налога для банков

    Опасный астероид пронесся рядом с Землей

    Военный аналитик дал оценку роям дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости