Россиянин забил до смерти мать и брата подлокотником от дивана

В Краснодарском крае мужчина убил мать и брата подлокотником от дивана

В Краснодарском крае 46-летний местный житель расправился с пожилой матерью и братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина жил вместе с родственниками в доме на улице Кладковой в станице Каневской. Ночью 13 июня он поссорился с матерью и братом, схватил деревянный подлокотник от дивана и забил их до смерти. Спустя неделю соседка отметила, что давно не видела хозяйку дома. Она вызвала полицию.

Россиянина задержали. Он признал вину в совершении преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали местного жителя по подозрению в расправе над супругой.

