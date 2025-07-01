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14:49, 1 июля 2025Силовые структуры

Россиянин забил до смерти мать и брата подлокотником от дивана

В Краснодарском крае мужчина убил мать и брата подлокотником от дивана
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодарском крае 46-летний местный житель расправился с пожилой матерью и братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина жил вместе с родственниками в доме на улице Кладковой в станице Каневской. Ночью 13 июня он поссорился с матерью и братом, схватил деревянный подлокотник от дивана и забил их до смерти. Спустя неделю соседка отметила, что давно не видела хозяйку дома. Она вызвала полицию.

Россиянина задержали. Он признал вину в совершении преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали местного жителя по подозрению в расправе над супругой.

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