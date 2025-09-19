Экономика
20:38, 19 сентября 2025Экономика

Чиновники объяснили замену Ленина «петухом» в российском селе

В белгородском селе бюст Ленина перенесли и заменили фигурой павлина
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Власти Красненского района Белгородской области объяснили, почему на месте бюста Владимиру Ленину в селе Горки установили скульптуру павлина. Комментарий они дали в разговоре с изданием «Подъем».

По словам представителя администрации, памятники поменяли уже давно, причем бюст Ленина не демонтировали, а перенесли на другое место. Между тем один «коммунист-активист», отметил собеседник, захотел, чтобы фигуру советского вождя вернули на место.

«Уже давно, может, лет 10 назад или больше, этот памятник перенесли, там реконструкция парка была, птица тоже появилась сто лет назад. Чтобы ухаживать, что-то сделать — они (активисты) не прикладывают рук, только строчат. (...) Там не то, что памятник выкинули и он где-то валяется. Нет такого, что его свергли. Вождь как был, так и есть, и стоит на месте», — заверил представитель администрации.

Активистам посоветовали обратиться в местное собрание депутатов, после чего вопрос возвращения Ленина на прежнюю площадку будет вынесен на обсуждение общественности. После этого местные жители примут решение, установить ли бюст вождя пролетариата на прежнем месте либо оставить все без изменений.

О том, что памятник Ленину заменили на фигуру птицы, сообщалось в местных СМИ ранее 19 сентября. Одна из жительниц села Горки в комментариях под публикацией губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова возмутилась тем, что скульптуру советского вождя заменили «петухом».

