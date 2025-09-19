Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 19 сентября 2025Экономика

Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

Жителей белгородского села разгневала замена монумента Ленину памятником павлину
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Жителей села под Белгородом разгневала замена памятника Ленину на «петуха». Внимание на ситуацию в российском регионе обратил портал Go31.

Речь идет о селе Горки Красненского района. В комментариях под постом главы Белгородской области Вячеслава Гладкова местная жительница возмутилась тому, что на месте бюста Ленина в их населенном пункте установили скульптуру павлина. «Почему в селе Горки Красненского района убрали скульптуру Ленина и поставили петуха? Как можно так по-кощунски относиться к памятнику вождя мирового пролетариата?» — возмущенно отметила женщина. Позднее ей ответил глава муниципалитета Александр Полторабатько. Чиновник заявил, что обращение по этому вопросу уже подали и в скором времени его рассмотрят на земском собрании.

Ранее стало известно, что в Киржаче Владимирской области с детской площадки спустя год убрали надгробие с фотографией красноармейца, которое было установлено на ее территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    В Прибалтике российскому посольству направили ноту

    Число путешествий россиян по стране за год увеличилось в полтора раза

    Российский «Скат» получил улучшенную камеру

    Пенсионер попытался расправиться с соседом при помощи арбалета из-за ссоры

    Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

    Европа решила не включать в новый пакет санкций ограничения на выдачу шенгена россиянам

    Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

    Вещи Miu Miu за 1,4 миллиона рублей порвались в руках блогера сразу после покупки

    Невролог указала на ранние признаки болезни Альцгеймера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости