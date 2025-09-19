Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

Жителей белгородского села разгневала замена монумента Ленину памятником павлину

Жителей села под Белгородом разгневала замена памятника Ленину на «петуха». Внимание на ситуацию в российском регионе обратил портал Go31.

Речь идет о селе Горки Красненского района. В комментариях под постом главы Белгородской области Вячеслава Гладкова местная жительница возмутилась тому, что на месте бюста Ленина в их населенном пункте установили скульптуру павлина. «Почему в селе Горки Красненского района убрали скульптуру Ленина и поставили петуха? Как можно так по-кощунски относиться к памятнику вождя мирового пролетариата?» — возмущенно отметила женщина. Позднее ей ответил глава муниципалитета Александр Полторабатько. Чиновник заявил, что обращение по этому вопросу уже подали и в скором времени его рассмотрят на земском собрании.

Ранее стало известно, что в Киржаче Владимирской области с детской площадки спустя год убрали надгробие с фотографией красноармейца, которое было установлено на ее территории.