Жителей российского города возмутило надгробие на детской площадке

Жителей Киржача возмутило надгробие с фото красноармейца на детской площадке

В Киржаче Владимирской области на детской площадке установили надгробие с фотографией красноармейца. Объект возмутил местных жителей, однако демонтировали его лишь спустя год. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Зебра-ТВ».

Надгробие, о котором идет речь, установил депутат горсовета Петр Генин. Он называл плиту «памятной стелой», но при этом на ней не было никаких данных о личности бойца. Жителей Киржача это возмутило — они сочли объект неподходящим для детской площадки и потребовали убрать его.

Исполняющий обязанности главы местной администрации Алексей Федотов подчеркнул, что решение об установке принимали лишь два человека — Генин и исполняющая обязанности мэра на тот момент Марина Мошкова. Данный вопрос, продолжил он, не обсуждали ни с другими депутатами, ни с жителями. По словам Федотова, именно это и вызвало столь острую реакцию общества.

Поначалу прокуратура предостерегала чиновников от сноса памятника и даже обязала администрацию принять его на баланс. Однако после того, как мэрия провела несколько опросов горожан, стало ясно, что большинство из них выступает за замену надгробия на памятный камень. Для проведения голосования властям даже пришлось принять отдельный нормативный акт, поскольку первый опрос сочли незаконным.

Накануне стало известно, что площадка вновь стала выглядеть как место для отдыха — власти Киржача установили на площади на месте надгробия валун с табличкой в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. На табличке указано, что именно здесь в 1985 году ветераны, школьники и работники Шелкового комбината высадили аллею из 40 берез.

Федотов добавил, что надгробие не уничтожили: «Специалисты аккуратно разобрали его и перевезли в управление городского хозяйства. Любой желающий может прийти и убедиться, что с плитой все в порядке», — заявил он. В заключение Федотов отметил, что Генин намерен оспорить решение и уже подал жалобу в прокуратуру.

Личность бойца на плите удалось выяснить позднее. Им оказался красноармеец Николай Семенов, погибший в январе 1945 года. Память отца просила увековечить его дочь, Евгения Минаева — почетный гражданин Киржача. Между тем к моменту установки памятника ее уже не было в живых, и остается неизвестным, согласовывала ли она именно такой формат монумента.

