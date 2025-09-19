Мэр столицы российского региона ушел в отставку после данного жителям обещания

Депутаты Чебоксар проголосовали за отставку мэра Владимира Доброхотова

Мэр столицы Чувашии, города Чебоксары, Владимир Доброхотов ушел в отставку через пять дней после данного жителям обещания сделать многое для города. О решении он рассказал в Telegram.

14 сентября Доброхотов опубликовал пост, в котором поблагодарил чебоксарцев за поддержку и заявил, что гордится тем, что они являются членами «одной команды». «Горжусь тем, что мы с вами (...) сделали много важных дел и еще больше — сделаем!» — написал он в блоге. Однако уже через пять дней, 19 сентября, он заявил, что у него появились новые задачи и сообщил, что сложил полномочия.

За отставку Доброхотова депутаты Чебоксар проголосовали единогласно. Бывший мэр написал, что и дальше будет работать на благо города и региона, однако не уточнил, в каком статусе.

Ранее сообщалось, что мэр якутского города Олекминск Сергей Щебляков решил дать горожанам шанс проявить независимость и также подал в отставку.