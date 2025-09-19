Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 19 сентября 2025Россия

Мэр столицы российского региона ушел в отставку после данного жителям обещания

Депутаты Чебоксар проголосовали за отставку мэра Владимира Доброхотова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Телеканал ЮТВ / Youtube

Мэр столицы Чувашии, города Чебоксары, Владимир Доброхотов ушел в отставку через пять дней после данного жителям обещания сделать многое для города. О решении он рассказал в Telegram.

14 сентября Доброхотов опубликовал пост, в котором поблагодарил чебоксарцев за поддержку и заявил, что гордится тем, что они являются членами «одной команды». «Горжусь тем, что мы с вами (...) сделали много важных дел и еще больше — сделаем!» — написал он в блоге. Однако уже через пять дней, 19 сентября, он заявил, что у него появились новые задачи и сообщил, что сложил полномочия.

Материалы по теме:
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен. Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен.Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
25 июля 2025
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо» Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо»Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
16 июня 2025

За отставку Доброхотова депутаты Чебоксар проголосовали единогласно. Бывший мэр написал, что и дальше будет работать на благо города и региона, однако не уточнил, в каком статусе.

Ранее сообщалось, что мэр якутского города Олекминск Сергей Щебляков решил дать горожанам шанс проявить независимость и также подал в отставку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    Трамп отказался от тактики Байдена в отношении России

    Россиян призвали не бояться покупать вторичное жилье

    Последователей Сатаны признали экстремистами

    В России школьницы устроили фотосессию на рельсах перед грузовым поездом и поплатились

    Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали на один месяц

    Подорвавшего себя Героя России похоронили через 15 месяцев после смерти

    Мэр столицы российского региона ушел в отставку после данного жителям обещания

    На Украине признали продвижение ВС России на лиманском направлении

    Россиянина оштрафовали за одно предложение Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости