15:54, 19 сентября 2025

На Украине признали продвижение ВС России на лиманском направлении

DS: ВС России активно продвигаются на лиманском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации активно продвигаются на лиманском направлении. Об этом пишет украинский аналитический ресурс Deep State (DS).

Отмечается, что наибольшее продвижение ВС России имеют близ населенных пунктов Шандриголовое и Зеленая Долина. Помимо этого, как пишет украинский аналитический ресурс, российские подразделения продвинулись близ Шахово, Киндрашовки и Новоивановки.

Ранее стало известно, что Российская армия улучшила позиции в Днепропетровской области. 14 сентября ВС России поразили центры подготовки операторов беспилотников Вооруженных сил Украины.

