На Украине признали продвижение ВС России на лиманском направлении

DS: ВС России активно продвигаются на лиманском направлении

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации активно продвигаются на лиманском направлении. Об этом пишет украинский аналитический ресурс Deep State (DS).

Отмечается, что наибольшее продвижение ВС России имеют близ населенных пунктов Шандриголовое и Зеленая Долина. Помимо этого, как пишет украинский аналитический ресурс, российские подразделения продвинулись близ Шахово, Киндрашовки и Новоивановки.

Ранее стало известно, что Российская армия улучшила позиции в Днепропетровской области. 14 сентября ВС России поразили центры подготовки операторов беспилотников Вооруженных сил Украины.