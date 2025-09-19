Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:33, 19 сентября 2025Экономика

Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

Минстрой: Запрет на укладку асфальта в плохую погоду увеличит сроки работ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Запрет на укладку асфальта в плохую погоду увеличит сроки проведения работ. Невозможность отказа от процедуры в таких условиях объяснил замглавы Минстроя Сергей Музыченко, пишет ТАСС.

Замминистра отметил, что есть требования к укладке асфальта в плохую погоду, которые позволяют выполнять ее качественно.

«Введение запрета на проведение таких работ приведет к невозможности проведения строительных работ в большую часть времени года и, как следствие, увеличению сроков проведения таких работ», — подчеркнул Музыченко.

Замглавы ведомства также процитировал ГОСТ для укладки асфальтобетонных покрытий. Там сказано, что в случае осадков воду с подгрунтованной поверхности удаляют щетками или сдувают при помощи специальной техники.

Ранее в Екатеринбурге случайно заасфальтировали трамвайные пути. В результате пришлось парализовать движение на несколько часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    Число путешествий россиян по стране за год увеличилось в полтора раза

    Российский «Скат» получил улучшенную камеру

    Пенсионер попытался расправиться с соседом при помощи арбалета из-за ссоры

    Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

    Европа решила не включать в новый пакет санкций ограничения на выдачу шенгена россиянам

    Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

    Вещи Miu Miu за 1,4 миллиона рублей порвались в руках блогера сразу после покупки

    Невролог указала на ранние признаки болезни Альцгеймера

    На Западе раскрыли альтернативный способ вооружить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости