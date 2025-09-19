Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

Минстрой: Запрет на укладку асфальта в плохую погоду увеличит сроки работ

Запрет на укладку асфальта в плохую погоду увеличит сроки проведения работ. Невозможность отказа от процедуры в таких условиях объяснил замглавы Минстроя Сергей Музыченко, пишет ТАСС.

Замминистра отметил, что есть требования к укладке асфальта в плохую погоду, которые позволяют выполнять ее качественно.

«Введение запрета на проведение таких работ приведет к невозможности проведения строительных работ в большую часть времени года и, как следствие, увеличению сроков проведения таких работ», — подчеркнул Музыченко.

Замглавы ведомства также процитировал ГОСТ для укладки асфальтобетонных покрытий. Там сказано, что в случае осадков воду с подгрунтованной поверхности удаляют щетками или сдувают при помощи специальной техники.

Ранее в Екатеринбурге случайно заасфальтировали трамвайные пути. В результате пришлось парализовать движение на несколько часов.