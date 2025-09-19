Осмелевший мужчина «дернул пацанов» из Росгвардии на улицу и попал на видео

Росгвардия показала видео с буйным дебоширом из ресторана Москвы

В центре Москвы буйный мужчина устроил дебош в ресторане. После выпитого алкоголя он осмелел настолько, что предложил прибывшим по вызову росгвардейцам выйти на улицу и разобраться по-мужски. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в столичном управлении ведомства.

На кадрах шатающийся дебошир со стаканом в руке говорит, что сейчас «дернет пацанов» на улицу. Силовики укладывают его на пол. На улице он требует решить вопросы с Росгвардией.

Силовиков вызвал администратор ресторана и сообщил об агрессивном посетителе, который громко матерится и провоцирует драку с другими гостями заведения.

Задержанный оказался 24-летним уроженцем Самары. В отделении полиции с ним проводится разбирательство.

