19:54, 19 сентября 2025Силовые структуры

Осмелевший мужчина «дернул пацанов» из Росгвардии на улицу и попал на видео

Росгвардия показала видео с буйным дебоширом из ресторана Москвы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В центре Москвы буйный мужчина устроил дебош в ресторане. После выпитого алкоголя он осмелел настолько, что предложил прибывшим по вызову росгвардейцам выйти на улицу и разобраться по-мужски. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в столичном управлении ведомства.

На кадрах шатающийся дебошир со стаканом в руке говорит, что сейчас «дернет пацанов» на улицу. Силовики укладывают его на пол. На улице он требует решить вопросы с Росгвардией.

Силовиков вызвал администратор ресторана и сообщил об агрессивном посетителе, который громко матерится и провоцирует драку с другими гостями заведения.

Задержанный оказался 24-летним уроженцем Самары. В отделении полиции с ним проводится разбирательство.

Ранее сообщалось, что в Москве росгвардейцы задержали вооруженного ножом мужчину на детской площадке.

