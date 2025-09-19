Культура
09:54, 19 сентября 2025

Пугачеву захотели лишить многомиллионного дохода в России

Shot: Аллу Пугачеву планируют оставить без дохода в 28 миллионов рублей
Ольга Коровина

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Певицу Аллу Пугачеву могут лишить авторских отчислений в России в размере 28 миллионов рублей в год. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, таким требованием дополнил свой иск к артистке адвокат Александр Трещев. До этого юрист потребовал взыскать с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за восхваление первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом).

Ранее стало известно, что Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за слов о Джохаре Дудаеве. Поводом для возбуждения дела могут стать слова артистки о том, что он был «порядочным человеком». По данным Shot, в этом усматривается оправдание терроризма.

