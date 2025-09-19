Путин рассказал о развитии вооруженных сил

Путин заявил, что Россия и дальше будет развивать вооруженные силы

Президент России Владимир Путин заявил о дальнейшем развитии вооруженных сил страны в ходе беседы с сотрудниками Мотовилихинских заводов, передает РИА Новости.

«Мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делать их современными», — подчеркнул глава государства.

Президент России прибыл в Пермь 19 сентября в рамках рабочей поездки. Он посетил Мотовилихинские заводы, старейшее действующее предприятие Западного Урала и единственное в стране занимающееся полным циклом артиллерийского производства.

Ранее Путин заявил, что характеристики российского оружия и военной техники улучшили с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Он отметил, что за последние годы в России кратно увеличили выпуск особо востребованных образцов вооружения и техники, которые необходимы для решения задач СВО.