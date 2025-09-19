Наука и техника
19:34, 19 сентября 2025Наука и техника

Путин рассказал о модернизации российского оружия

Путин: Характеристики российского оружия улучшили с учетом СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Характеристики российского оружия и военной техники улучшили с учетом опыта специальной военной операции (СВО). О результатах модернизации заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что за последние годы в России кратно увеличили выпуск особо востребованных образцов вооружения и техники, которые необходимы для решения задач СВО.

«Их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения», — сказал президент.

Ранее в сентябре военный эксперт Алексей Живов сообщил, что обновленный зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД» расширит возможности российской системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что «Панцирь-СМД» — это усовершенствованная с учетом опыта СВО система.

В июне генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что предприятия корпорации исполняют гособоронзаказ почти на 100 процентов. Производители также работают над совершенствованием техники.

