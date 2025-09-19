Минобороны России заявило о взятии под контроль Новоивановки Запорожской области

Российская армия выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) из населенного пункта Новоивановка Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, с 13 по 19 сентября бойцы заняли населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области и Ольговское Запорожской. Также нанесено поражение живой силе и технике семи бригад и полка ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии.

По данным Минобороны России, за неделю Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 1860 бойцов, 84 автомобиля, 11 боевых бронемашин, 5 орудий полевой артиллерии и 3 танка. Помимо этого, уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами и материальными средствами.

Ведомство также отчиталось, что бойцы российской группировки войск «Центр» заняли село Муравка Донецкой народной республики.

В августе министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что площадь территории, занимаемой ежемесячно российскими бойцами в зоне СВО, выросла практически в два раза. По его словам, если раньше она составляла 300-400 квадратных километров, то теперь — 700 квадратных километров в месяц.