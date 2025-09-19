Ставку по одному виду ипотеки захотели снизить до 4 процентов

Депутат Аксаков: Ставку по семейной ипотеке могут снизить до 4 % для многодетных

Ставку по семейной ипотеке захотели снизить до четырех процентов для многодетных россиян. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.

«Пока еще нет варианта окончательного. Но то, что я участвую в этих дискуссиях, это да. Там разные варианты. До 4 процентов для семей с тремя и более детьми», — заявил парламентарий в ответ на вопрос, обсуждается ли в Госдуме снижение ставки по жилищным кредитам для отдельных категорий граждан.

По словам Аксакова, более выгодные процентные ставки для семей с тремя и более детьми нужно устанавливать, чтобы стимулировать рождаемость в стране. Депутат добавил, что по градации процентных ставок пока идут дискуссии. По прогнозам Аксакова, мера может начать действовать в 2026 году.

Ранее о возможном снижении ставки по семейной ипотеке для многодетных россиян заявил замглавы Минфина Иван Чебесков. Одно из ключевых предложений, по словам Чебескова, состоит в том, чтобы привязать процент по кредитам к количеству детей у пары.