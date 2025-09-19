Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:42, 19 сентября 2025Экономика

Ставку по одному виду ипотеки захотели снизить до 4 процентов

Депутат Аксаков: Ставку по семейной ипотеке могут снизить до 4 % для многодетных
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ставку по семейной ипотеке захотели снизить до четырех процентов для многодетных россиян. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.

«Пока еще нет варианта окончательного. Но то, что я участвую в этих дискуссиях, это да. Там разные варианты. До 4 процентов для семей с тремя и более детьми», — заявил парламентарий в ответ на вопрос, обсуждается ли в Госдуме снижение ставки по жилищным кредитам для отдельных категорий граждан.

По словам Аксакова, более выгодные процентные ставки для семей с тремя и более детьми нужно устанавливать, чтобы стимулировать рождаемость в стране. Депутат добавил, что по градации процентных ставок пока идут дискуссии. По прогнозам Аксакова, мера может начать действовать в 2026 году.

Ранее о возможном снижении ставки по семейной ипотеке для многодетных россиян заявил замглавы Минфина Иван Чебесков. Одно из ключевых предложений, по словам Чебескова, состоит в том, чтобы привязать процент по кредитам к количеству детей у пары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    В США заявили о побеждающем в третьей мировой войне Путине

    Захарова ответила на обвинения в адрес России после расправы над сторонником Трампа

    В России мужчина взорвал и обрушил гараж при попытке завести автомобиль

    Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались

    В Москве перекроют движение по одной ветке метро

    Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

    В России объяснили возвращение уехавших в Европу в начале СВО граждан

    ЕС раскрыл подготовку к предоставлению Украине кредитов из российских активов

    ВСУ открыли огонь по своим во время боев в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости