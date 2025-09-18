Экономика
Ставку по семейной ипотеке в России захотели снизить

В Минфине предложили снизить ставку по семейной ипотеке многодетным россиянам
Нина Ташевская
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России захотели снизить ставку по семейной ипотеке для некоторых граждан — процент предложили привязать к количеству детей у пары. С такой инициативой выступил замглавы Минфина Иван Чебесков, пишет РИА Новости.

«Понимаем, что есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной. Мы сейчас эту работу ведем с ведомствами, делаем запросы в субъекты, с парламентом», — рассказал замминистра.

Одно из ключевых предложений, по словам Чебескова, состоит в том, чтобы сделать ставку по ипотеке более низкой для многодетных семей — то есть процент по кредиту будет привязан к количеству детей. Эта мера должна не только помочь россиянам решить квартирный вопрос, но и стимулировать рождаемость, считает замглавы ведомства.

Ранее стало известно, что высокие ставки по ипотеке вынудили россиян чаще интересоваться коммунальными квартирами. На сегодняшний день наибольший спрос наблюдается в Санкт-Петербурге — там показатель составляет около 10 процентов. В Москве доля потенциальных покупателей коммуналок вдвое меньше.

    Все новости