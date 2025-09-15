Россияне стали чаще интересоваться коммуналками

На фоне высоких ставок по ипотеке в России вырос спрос на коммуналки

За последние двадцать лет число коммунальных квартир в России уменьшилось в два-три раза. Однако на фоне ужесточения ипотеки россияне вновь заинтересовались таким видом жилья, рассказали «Коммерсанту» в федеральной компании «Этажи».

При нынешних ставках по ипотеке россияне стали вновь рассматривать коммуналки в качестве стартового жилья. На сегодняшний день наибольший спрос наблюдается в Санкт-Петербурге — там показатель составляет около 10 процентов. В Москве доля потенциальных покупателей коммуналок вдвое меньше. Другие города-миллионники отстают от столиц, в основном из-за малого объема предложения.

Действительно, коммунальная квартира в нынешних экономических условиях может стать неплохой инвестицией: отдельные комнаты стоят дешевле квартир, а цены на них растут медленнее. Однако выгода такой сделки определяется тем, удастся ли покупателю приобрести в коммуналке все комнаты — реализовать объекта целиком можно намного дороже, чем каждую комнату по отдельности.

По статистике компании, в 70-80 процентах случаев коммуналки приобретают с целью последующей сдачи в аренду либо с расчетом на консолидацию всех комнат и перепродажу. Зачастую это происходит одновременно: пока идут переговоры о выкупе одних комнат, другие — сдают в аренду. Самыми лакомыми лотами являются квартиры в центре города, где в основном экспонируется жилье премиум-класса.

Главным риском в такой сделке являются разногласия с соседями. По закону при продаже доли в коммунальной квартире собственник обязан в первую очередь предложить объект соседям. Только в случае их отказа он может выставить комнату на свободную продажу. В ином случае другие собственники вправе обратиться в суд для признания сделки недействительной. Однако зачастую соседи таким правом злоупотребляют, препятствуя продаже. Другая опасность — частая смена собственников. Это может свидетельствовать о наличии обременений, арестов и проблем с документами.

Ранее сообщалось о росте спроса на просторные «однушки» в Москве. В 2025 году доля покупателей квартир метражом 33-38 «квадратов» достигла 56,4 процента. При этом более компактные и бюджетные варианты стали терять популярность на столичном рынке.