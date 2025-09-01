Покупатели жилья в Москве бросились скупать один вид квартир

«Известия»: В Москве стали чаще покупать просторные однокомнатные квартиры

Покупатели новостроек в Москве стали больше интересоваться просторными однокомнатными квартирами. О том, что в столице бросились скупать один вид жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компаний «НДВ Супермаркет недвижимости» и BAZA Development.

По данным аналитиков, за последний год доля покупателей «однушек» площадью 33-38 квадратов выросла на 3,5 процента и достигла 56,4 процента. Также увеличился спрос на квартиры 38-43 квадрата — плюс два процента, до 22,5 процента. При этом более компактные и бюджетные варианты стали менее популярными — интерес к объектам площадью 28-33 квадрата сократился на 5,7 процента, до 14,3 процента от общего числа продаж. Самые большие квартиры также остались непопулярными — спрос составляет лишь два процента.

Эксперты связывают растущий интерес к жилью большей площади с желанием покупателей обеспечить себе больше комфорта и свободного пространства. Отмечается, что, несмотря на смещение спроса в сторону просторных квартир, за последний месяц стоимость квадратного метра в комфорт-сегменте практически не изменилась, оставшись на уровне 366,2 тысячи рублей.

