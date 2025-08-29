Цены на аренду жилья в Москве спрогнозировали

Риелтор Бендриков: Скачка цен на аренду в Москве не предвидится в начале осени

С приходом осени ставки аренды в Москве не взлетят. Своим прогнозом по поводу цен на съемное жилье с телеканалом «Москва 24» поделился риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

На сегодняшний день аренда «двушки» в границах МКАД обходится в 70-80 тысяч рублей в месяц. Снять однокомнатную квартиру без «бабушкиного» ремонта и рядом с метро можно примерно за 50-60 тысяч рублей. По мнению Бендрикова, скачка цен, даже учитывая сезонный подъем спроса, не произойдет. «Я сильно сомневаюсь, что цена может вырасти с 60 тысяч до 72, 20 процентов — это невероятное значение». Повышенный спрос в начале осени в крупных городах во многом формируется за счет студентов, либо поступивших в вузы, либо вернувшихся на учебу. Как отметил риелтор, большинство из них уже приехало, а в пик спроса аренда может подорожать максимум на 7-10 процентов. «Спрос начался где-то в начале августа, и я не могу сказать, что цены выросли сильнее», — сказал он.

Заметного спада цен Бендриков также не предвидит. По его оценкам, стоимость аренды может опуститься только тогда, когда ключевая ставка достигнет 14-15 процентов, и интерес к покупке жилья вновь вырастет. Пока она остается на уровне 20-21 процента, снижения не будет. «Не исключено, что понижение будет в ноябре–декабре: говорят о том, что будет понижение ключевой ставки», — предположил риелтор.

Ранее Telegram-канал SHOT спрогнозировал резкое подорожание аренды в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время. Сообщалось о скачке цен в пределах 20 процентов.