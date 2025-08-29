Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:22, 29 августа 2025Экономика

Цены на аренду жилья в Москве спрогнозировали

Риелтор Бендриков: Скачка цен на аренду в Москве не предвидится в начале осени
Виктория Клабукова

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

С приходом осени ставки аренды в Москве не взлетят. Своим прогнозом по поводу цен на съемное жилье с телеканалом «Москва 24» поделился риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

На сегодняшний день аренда «двушки» в границах МКАД обходится в 70-80 тысяч рублей в месяц. Снять однокомнатную квартиру без «бабушкиного» ремонта и рядом с метро можно примерно за 50-60 тысяч рублей. По мнению Бендрикова, скачка цен, даже учитывая сезонный подъем спроса, не произойдет. «Я сильно сомневаюсь, что цена может вырасти с 60 тысяч до 72, 20 процентов — это невероятное значение». Повышенный спрос в начале осени в крупных городах во многом формируется за счет студентов, либо поступивших в вузы, либо вернувшихся на учебу. Как отметил риелтор, большинство из них уже приехало, а в пик спроса аренда может подорожать максимум на 7-10 процентов. «Спрос начался где-то в начале августа, и я не могу сказать, что цены выросли сильнее», — сказал он.

Заметного спада цен Бендриков также не предвидит. По его оценкам, стоимость аренды может опуститься только тогда, когда ключевая ставка достигнет 14-15 процентов, и интерес к покупке жилья вновь вырастет. Пока она остается на уровне 20-21 процента, снижения не будет. «Не исключено, что понижение будет в ноябре–декабре: говорят о том, что будет понижение ключевой ставки», — предположил риелтор.

Ранее Telegram-канал SHOT спрогнозировал резкое подорожание аренды в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время. Сообщалось о скачке цен в пределах 20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    В российские школы направили список рекомендованных к просмотру 100 отечественных фильмов

    Тейлор Свифт объявила о помолвке. Что известно о роскошном торжестве, способном перерасти в свадьбу века?

    Генштаб ВСУ раскрыл число полученных тел военнослужащих в 2025 году

    Водитель погиб в результате удара украинского дрона по автомобилю

    Цены на аренду жилья в Москве спрогнозировали

    Мерц не исключил продолжение конфликта на Украине в течение долгого времени

    На Западе сообщили об идее Трампа привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине

    Военкор рассказал об ударах ВСУ по телам российских солдат для «разрыва их на куски»

    Украинский Shark превратили в носителя FPV-дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости