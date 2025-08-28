Экономика
13:42, 28 августа 2025Экономика

Аренде жилья в Москве предрекли резкое подорожание

SHOT: Аренда жилья в Москве резко подорожает на 20 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ближайшем будущем аренда жилья в Москве и Санкт-Петербурге резко подорожает. Ставки могут вырасти до 20 процентов, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на опрошенных экспертов.

Рост цен на съемные квартиры связан с массовым возвращением в столицы студентов и семей, которые начнут искать жилье после отпусков. На фоне этого риелторы также прогнозируют сокращение предложения.

В начале сентября аренда в массовом сегменте может подорожать на 10-20 процентов. В премиум-сегменте цены поднимутся менее значительно из-за низкого спроса — всего на три-пять процентов.

Ранее стала известна минимальная стоимость аренды жилья в Москве. За съемную квартиру в столице придется платить не менее 35 тысяч рублей в месяц.

