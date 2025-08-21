Раскрыта минимальная стоимость съемного жилья в Москве

«Инком-Недвижимость»: Минимальная ставка аренды жилья в Москве достигла ₽35 тыс.

В середине августа снять квартиру в Москве получится минимум за 35 тысяч рублей в месяц. Данные раскрыли аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

При этом, по словам специалистов, в столице предлагают очень мало вариантов с таким бюджетом — в основном они будут расположены в Новой Москве. В старых границах столицы арендные ставки стартуют с 37-43 тысяч рублей в месяц. При этом с июля съемные квартиры в этих локациях подорожали на 5-10 процентов.

На варианты со ставками 35-50 тысяч рублей приходится 20 процентов столичного рынка, квартиры по цене 51-65 тысяч рублей в месяц занимают 22 процента, квартиры за 66-80 тысяч рублей — 11,5 процента, а за 80 тысяч рубле и более — 15 процентов.

«По нашим прогнозам, в сентябре и октябре продолжится традиционный осенний подъем в сегменте аренды, и ставки найма ликвидных квартир будут примерно на 5–15 процентов выше, чем в весенне-летний период», — предсказала заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова.

