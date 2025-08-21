Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:14, 21 августа 2025Экономика

Раскрыта минимальная стоимость съемного жилья в Москве

«Инком-Недвижимость»: Минимальная ставка аренды жилья в Москве достигла ₽35 тыс.
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В середине августа снять квартиру в Москве получится минимум за 35 тысяч рублей в месяц. Данные раскрыли аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

При этом, по словам специалистов, в столице предлагают очень мало вариантов с таким бюджетом — в основном они будут расположены в Новой Москве. В старых границах столицы арендные ставки стартуют с 37-43 тысяч рублей в месяц. При этом с июля съемные квартиры в этих локациях подорожали на 5-10 процентов.

На варианты со ставками 35-50 тысяч рублей приходится 20 процентов столичного рынка, квартиры по цене 51-65 тысяч рублей в месяц занимают 22 процента, квартиры за 66-80 тысяч рублей — 11,5 процента, а за 80 тысяч рубле и более — 15 процентов.

«По нашим прогнозам, в сентябре и октябре продолжится традиционный осенний подъем в сегменте аренды, и ставки найма ликвидных квартир будут примерно на 5–15 процентов выше, чем в весенне-летний период», — предсказала заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова.

Ранее покупателей жилья предупредили о рисках при оформлении сделок в рассрочку от застройщика. По словам риелторов, основная проблема может крыться в цене — такие квартиры, как правило, продают дороже рыночной стоимости. Кроме того, в дальнейшем у заемщиков могут возникнуть проблемы с внесением платежей по кредиту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Рособрнадзор ответил на вопрос об изменении структуры ОГЭ и ЕГЭ

    Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

    Москвичам пообещали похолодание до плюс 6 градусов

    Часть крыла отвалилась от пассажирского самолета перед посадкой и попала на видео

    Суд потерял экс-замглавы Минобороны Иванова

    Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

    Российская фигуристка выступит на отборе на Олимпиаду со старыми программами

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

    Популярный российский блогер получил визу в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости