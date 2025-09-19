Захарова: Инцидент с дронами в Польше стал звеном кампании по демонизации России

Инцидент с дронами в Польше стал звеном кампании по демонизации России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.

«Налицо — очередное звено масштабной информационной кампании в целях демонизации России и мобилизации дополнительной поддержки киевского режима», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, выдвигаемые в адрес России обвинения в попытках провокации и намеренной эскалации голословны, поскольку никаких конкретных обстоятельств «злого умысла» не приведено.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон и Варшава не проявляют интереса к профессиональному диалогу с Россией по инциденту с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Он напомнил, что у российской стороны нет причин атаковать Польшу, в то время как у Киева есть заинтересованность втянуть западные страны в прямое столкновение с Россией.