Посол РФ в Лондоне заявил о нежелании Британии и Польши обсуждать инцидент с БПЛА

Великобритания и Польша не проявляют интереса к профессиональному диалогу с Россией по инциденту с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Об этом заявил заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает РИА Новости.

«Мы с удовольствием вступим в разговор, но, к сожалению, они не хотят этого делать», — посетовал дипломат.

Келин напомнил, что у российской стороны нет причин атаковать Польшу, в то время как у Киева есть заинтересованность втянуть западные страны в прямое столкновение с РФ. «Европа нацелена в основном на усиление Украины, вместо того, чтобы найти политическое решение конфликта. Нужно не временное решение и не короткая пауза в конфликте, а прочное и долгосрочное соглашение», — подчеркнул он.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.