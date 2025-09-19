Женщина пострадала при атаках дронов ВСУ в российском регионе

Женщина и боец «Орлана» пострадала при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Мирная жительница и боец подразделения «Орлан» пострадали при атаках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Женщина проживает в селе Грузское Борисовского района. Она самостоятельно обратилась в городскую больницу №2 г. Белгорода, где у нее диагностировали баротравму. Отмечается, что ей оказана медицинская помощь, сейчас она отпущена на амбулаторное лечение. В доме повреждены кровля и одна квартира.

Ранее Гладков объяснил, почему дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) способны невредимыми пересекать границу с Россией, а российские средства противовоздушной обороны (ПВО) не сбивают их еще на подлете.